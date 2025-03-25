Посол Мирошник: Украина, говоря о стремлении к миру, наносит удары по России

Украина одновременно с разговорами о стремлении к мирному решению конфликта увеличивает обстрелы территорий России, нанося удары по гражданским. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«На фоне разговоров о стремлении к мирному урегулированию Киев вторую неделю подряд демонстрирует рост числа обстрелов гражданских объектов на российских территориях», — подчеркнул он.

По словам Мирошника, число пострадавших мирных жителей в России в результате обстрелов ВСУ достигло 150 человек на прошлой неделе.

Больше число пострадавших — в новых территориях России, а также в приграничных регионах (Курская и Белгородская области).

24 марта Мирошник высказывал мнение, что власти Украины пытаются создать негативный фон вокруг начавшихся в Эр-Рияде переговоров по урегулированию атаками на Ростовскую область.

По словам посла, реальные действия ВСУ «лучше любых слов» показывают истинные намерения Киева. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский произносит фразы, которые хочет слышать Вашингтон, однако на поле боя украинская сторона демонстрирует «иные подходы».

Ранее стало известно о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область.