Украинский посол утверждает, что Киев «всем сердцем» хочет прекращения огня

Украина безоговорочно поддерживает идею о полном прекращении огня в рамках конфликта с Россией. Об этом в интервью Bloomberg заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Мы принимаем это всем сердцем <...> Нам нужно, чтобы Россия согласилась на это», — подчеркнула она.

По словам Маркаровой, идея полного прекращения огня выходит за рамки обсуждаемого в настоящее время одномесячного перемирия в сфере энергетической инфраструктуры.

Также она отметила, что Вашингтон и Киев в настоящее время нацелены на скорейшее завершение работы по ресурсной сделке.

Агентство напомнило, что украинский дипломат выступила с таким заявлением после того, как в понедельник официальные лица США и России завершили 12-часовые переговоры в Саудовской Аравии.

24 марта в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями США и России. Встреча продолжалась свыше 12 часов, за это время стороны три раза уходили на перерыв. Сообщалось, что делегации провели «интересное обсуждение злободневных тем», переговоры «проходили в творческом ключе». Совместное заявление по итогам встречи ожидается 25 марта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уолтц заявил о приближении к миру в конфликте на Украине.