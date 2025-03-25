ЦРУ отравляло кубинский сахар, который поставлялся в СССР

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) отравляло кубинский сахар, который экспортировался из Кубы в Советский Союз, при этом добавленное вещество в сахар не было опасно для здоровья граждан. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«В ходе секретной операции ЦРУ испортило 800 мешков… сахара на грузовом судне, следовавшем из Кубы в Советский Союз, говорится в недавно неотредактированной части этого документа. Отравление (сахара. — прим. ред.) представляло собой «химическое вещество, используемое в процессе денатурации спирта», — говорится в сообщении издания, которое ссылается на исторические документы ЦРУ от 1962 года.

В рамках операции ЦРУ химическое вещество было добавлено в остальную партию сахара, перевозимого из Кубы в СССР. Партия насчитывала 80 тысяч мешков сахара, пишет издание.

При этом, согласно документу, «загрязняющее вещество» не было опасным, однако оно было «настолько сильным на вкус, что портило вкус потребителя к любой еде или питью на значительное время».

19 марта Национальный архив США опубликовал секретные документы по делу об убийстве президента Джона Кеннеди. Дональд Трамп подписал указ об обнародовании этих материалов вскоре после вступления в должность. Всего было рассекречено около 80 тыс. страниц различных документов и файлов. При этом чиновники Белого дома указывают, что новых сенсаций и подробностей загадочного убийства ожидать не стоит.

Ранее в США предупредили о риске утечки информации из-за одного письма ЦРУ.