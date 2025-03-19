80 тысяч страниц: в США рассекретили документы об убийстве Кеннеди

Джон и Жаклин Кеннеди за несколько секунд до выстрела, 22 ноября 1963 года

Национальный архив США опубликовал секретные документы по делу об убийстве президента Джона Кеннеди. Дональд Трамп подписал указ об обнародовании этих материалов вскоре после вступления в должность. Всего было рассекречено около 80 тыс. страниц различных документов и файлов. При этом чиновники Белого дома указывают, что новых сенсаций и подробностей загадочного убийства ожидать не стоит.

Национальный архив США опубликовал все ранее засекреченные документы, касающиеся убийства 35-го президента Джона Кеннеди. В организации сообщили, что документы публикуются в свободном доступе в соответствии с распоряжением Дональда Трампа.

«В соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа от 17 марта 2025 года, все записи, ранее не подлежавшие засекречиванию и являющиеся частью коллекции записей об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, обнародованы», — говорится в сообщении на сайте Национального архива.

Накануне Трамп заявил, что «люди десятилетиями ждали» публикации этих документов. Ранее он подписал указ, предписывающий обнародовать документы об убийствах президента Джона Кеннеди, его младшего брата Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга, вскоре после вступления в должность.

Директор нацразведки США Тулси Габбард прокомментировала публикацию, назвав ее выполнением данного американским избирателям обещания.

«Президент Трамп открывает новую эру максимальной прозрачности. Сегодня, по его указанию, ранее засекреченные файлы по делу об убийстве Кеннеди становятся достоянием общественности без каких-либо изменений. Обещания даны, обещания выполнены», — сказала она.

Закрытое дело

35-й президент США Джон Фицжеральд Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе, во время проезда его кортежа с открытым лимузином по центру города.

Согласно официальной версии, убийцей был бывший морпех Ли Харви Освальд. Свою вину он отрицал. При этом он не дожил до суда, так как вскоре после ареста его застрелили при конвоировании из полицейского участка. Скорая гибель самого Освальда в заключении, а также противоречивые свидетельские показания и многочисленные нестыковки в обстоятельствах дела породили множество конспирологических теорий об убийстве Джона Кеннеди. По разным версиям к убийству 35-го президента США могли быть причастны КГБ, ЦРУ, итальянская Мафия, кубинские иммигранты антикоммунисты, или даже его собственный вице-президент Линдон Джонсон.

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Газета The New York Post сообщает, что всего было обнародовано 80 тыс. страниц документов и файлов, касающихся убийства Джона Кеннеди.

Источники в администрации Трампа сообщили изданию, что сенсаций ожидать не стоит — большинство из этих документов относятся к расследованию комиссии Уоррена 1964 года. Тогда эта комиссия под руководством председателя Верховного суда США Эрлом Уорреном пришла к выводу, что арестованный за убийство президента Ли Харви Освальд действовал в одиночку. Заключение комиссии Уоррена в США воспринимается со скептицизмом: согласно опросам общественного мнения, большинство американцев считает, что Кеннеди был убит в результате заговора.

На сегодня общее количество документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди насчитывает более 6 млн страниц, напоминает газета The New York Times. В них входят материалы расследования сенатского комитета Черча от 1975 года, который расследовал деятельность спецслужб в контексте убийства. Также значительную часть архива представляют документы комитета Палаты представителей 1976 года, которому было поручено провести повторное расследование убийств президента Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга — младшего.