Россияне оценили шансы на заключение ресурсной сделки между США и Украиной

Новости Mail: 64% россиян считают, что США и Украина заключат сделку по ресурсам

Большинство россиян (64%) считают, что заключение сделки между США и Украиной по редкоземельным ресурсам состоится. Об этом свидетельствуют результаты опроса проекта Новости Mail, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

«Большинство (38%) допускают, что сделка может состояться, но с измененными условиями со стороны США. Для 23% прогнозировать исход сложно из-за нестабильной политической ситуации. По мнению 21%, сделка будет заключена, и стороны найдут компромисс», - говорится в результатах опроса.

По мнению 5% опрошенных, соглашение возможно, однако с измененными условиями со стороны Украины.

Также отмечается, что 12% россиян уверены, что договоренности между Вашингтоном и Киевом не будет, поскольку стороны не придут к общему решению.

Основным интересом США при заключении сделки с Украиной по минералам 34% опрошенных назвали контроль за ресурсами, четверть россиян связали возможную договоренность с компенсацией за помощь Украине.

Кроме того, 23% респондентов обратили внимание на стремление США посредством соответствующей сделки с Украиной ослабить влияние России на международной арене.

24 марта президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности по редкоземельным металлам с Украиной.

Министр энергетики США Крис Райт отмечал, что сделка Украины и Соединенных Штатов по ресурсам окажется выгодной для Киева. По его словам, заключение сделки является «великолепной идеей». Он отметил, что под землей на Украине долгие годы лежали ресурсы, которыми никто не пользовался.

Ранее Трамп заявил, что Россия обладает необходимыми для США ресурсами.