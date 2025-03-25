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Италия обвинила Запад в ухудшении отношений с Россией

МИД Италии обвинил Запад в непоследовательной политике по отношению к России
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Непоследовательная политика Запада испортила отношения с Россией, которая хотела создать прочный контакт с Европой. Об этом заявил замглавы МИД Италии Эдмондо Чириэлли на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме, передает газета «Известия».

«<...> Была непоследовательная политика со стороны Запада в целом, которая заставила [президента России Владимира] Путина изменить свое мнение, посчитав, что Европа и Запад не относились к нему добросовестно», — заявил дипломат.

Чириэлли указал на существование факта желания России создать прочные отношения с Европой. Замглавы МИД Италии отметил, что итальянское правительство считает необходимым поддерживать отношения «со всеми глобальными игроками», в том числе с Россией и Китаем.

В феврале премьер-министр Италии Джорджа Мелони похвалила выступление американского вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса на Мюнхенской конференции, в ходе которого он раскритиковал политику Европы. Глава итальянского правительства осудила «американское либеральное левое движение», которое, по ее словам, тиражируется в Европе, и заявила, что Вэнс был прав в своей речи об угрозе для континента.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. В первый же день конференции Вэнс заявил, что возникший в Евросоюзе кризис стал следствием его же действий.

Ранее в США заявили, что Вэнс «разбил вдребезги» лицемерие Европы.

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