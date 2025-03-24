Стало известно, когда опубликуют заявление РФ и США по итогам переговоров в Эр-Рияде

РИА Новости: заявление РФ и США по итогам переговоров в Эр-Рияде опубликуют завтра

Совместное заявление по итогам переговоров России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник, 25 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Совместное заявление будет опубликовано ими самими завтра», — подчеркнул собеседник агентства.

До этого сообщалось, что переговоры российско-американских делегаций в Эр-Рияде завершатся после того, как стороны согласуют текст совместного заявления.

От России за столом переговоров председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Со стороны США на встречу приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что переговоры между РФ и США нужно оценивать как «технический раунд». Он отметил, что все принципиальные вопросы будут решаться на уровне лидеров двух государств.

Ранее советник Трампа заявил о приближении к миру в конфликте на Украине.