Политолог Дугин раскрыл значение переговоров России и США в Эр-Рияде

Переговоры между Россией и Соединенными Штатами, которые проходят 24 марта в Эр-Рияде, нужно оценивать как «технический раунд». Таким мнением в эфире программы «Эскалация Александра Дугина» на радио Sputnik поделился российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.

Он отметил, что все принципиальные вопросы будут решаться на уровне лидеров двух государств.

При этом Дугин подчеркнул, что сам факт проведения этих переговоров между Москвой и Вашингтоном имеет очень большое значение. Вопросы, которые затрагиваются на переговорах, важны, однако, считает он, существуют и более острые темы.

«Cтоль масштабный вопрос, как прекращение войны между двумя сверхдержавами, требует серьезных проработок множества технических проблем», — добавил философ.

Тем временем участники переговоров между Россией и США в Эр-Рияде сделали второй перерыв.

От России за столом переговоров председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Со стороны США на встречу приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

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