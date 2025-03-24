Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Эр-Рияде завершились переговоры России и США

Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились спустя более 12 часов
close
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились. Об этом сообщается в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Уточняется, что переговоры длились более 12 часов.

До этого агентство ТАСС сообщало, что переговоры российско-американских делегаций в Эр-Рияде завершатся после того, как стороны согласуют текст совместного заявления.

От России за столом переговоров находились председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Со стороны США на встречу приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Накануне сенатор Григорий Карасин заявлял, что российская делегация рассчитывает на «продвижение вперед», и у РФ есть вопрос, по которому Москва намерена «прямо работать».

Ранее советник Трампа заявил о приближении к миру в конфликте на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами