В Эр-Рияде завершились переговоры России и США

Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились спустя более 12 часов

Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились. Об этом сообщается в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Уточняется, что переговоры длились более 12 часов.

До этого агентство ТАСС сообщало, что переговоры российско-американских делегаций в Эр-Рияде завершатся после того, как стороны согласуют текст совместного заявления.

От России за столом переговоров находились председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Со стороны США на встречу приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Накануне сенатор Григорий Карасин заявлял, что российская делегация рассчитывает на «продвижение вперед», и у РФ есть вопрос, по которому Москва намерена «прямо работать».

Ранее советник Трампа заявил о приближении к миру в конфликте на Украине.