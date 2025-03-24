В Эр-Рияде завершились переговоры России и США

Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились. Об этом сообщается в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.
Уточняется, что переговоры длились более 12 часов.
До этого агентство ТАСС сообщало, что переговоры российско-американских делегаций в Эр-Рияде завершатся после того, как стороны согласуют текст совместного заявления.
От России за столом переговоров находились председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.
Со стороны США на встречу приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.
Накануне сенатор Григорий Карасин заявлял, что российская делегация рассчитывает на «продвижение вперед», и у РФ есть вопрос, по которому Москва намерена «прямо работать».
Ранее советник Трампа заявил о приближении к миру в конфликте на Украине.