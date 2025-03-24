Дипломат рассказал, как Израиль относится к героизации Бандеры на Украине

И. о. посла Бен Цви: Израиль выступает против героизации Бандеры на Украине

Израиль выступает против героизации националиста Степана Бандеры на Украине. Об этом в ходе интервью для ТАСС сообщил исполняющий обязанности посла еврейского государства в РФ Александр Бен Цви.

По словам дипломата, Израиль неоднократно делал заявления относительно происходящего на Украине. В частности, послы еврейского государства в Киеве направляли правительству страны ноты протеста в связи с попытками героизировать Бандеру.

«Так что мы об этом хорошо знаем. И мы находимся в контакте с украинской стороной», — отметил Бен Цви.

Он подчеркнул, что министерство иностранных дел Израиля также находится в курсе ситуации с Бандерой на Украине.

18 марта журналисты попросили официального представителя кабинета министров Израиля Дэвида Менцера оценить попытки героизировать Степана Бандеру на Украине. Однако чиновник перенаправил вопрос во внешнеполитическое ведомство еврейского государства, так как у него «нет никакой дополнительной информации» о ситуации с лидером украинских националистов времен Второй мировой войны.

Ранее кандидата в президенты Польши, потребовавшего отменить культ Бандеры, включили в украинскую базу данных «Миротворец».