В правительстве Израиля не смогли ответить на вопрос о героизации Бандеры

Официальный представитель правительства Израиля Дэвид Менцер заверил, что против журналистов не будут принимать меры из-за вопросов о восхвалении на Украине пособников нацистов времен Холокоста, передает РИА Новости.

«Это свободная страна, где журналистам не запрещают задавать вопросы... такого никогда не было... в этой стране...Свободная пресса является ключевой частью стандартов, которыми мы дорожим», — сказал Менцер.

На вопрос журналиста о таком восхвалении министр ответил, что у него «нет никакой дополнительной информации о Бандере», и пообещал передать вопрос в МИД.

Кто такой Бандера Степан Бандера в 1942 году стал одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России), целью которой была борьба за независимость страны. Еще во времена студенчества он вошел в Организацию украинских националистов, которые планировали создать самостоятельное государство на польских землях. Он быстро рос по карьерной лестнице, участвовал в организации убийства министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого, за что его осудили.



В 1939 Германия вторглась в Польшу, Бандера освободился и стал сотрудничать с немцами. Он агитировал украинцев помогать немецкой армии воевать против СССР. Однако его планы на создание независимой Украины не соотносились с планами Германии, поэтому вскоре его вновь арестовали. В 1943 году он снова начинает активно сотрудничать с немецкой армией, расправляясь с мирным советским населением.



После окончания войны он продолжил работать с нацистами, руководя террористической деятельностью на территории СССР. В 1992 году на Украине начали постепенно менять отношение к участникам УПА, в итоге сняв с них ответственность за сотрудничество с противником, поскольку они якобы боролись за независимость страны. 22 января 2010 года тогдашний президент Виктор Ющенко присвоил Степану Бандере посмертно звание Героя Украины.

16 марта стало известно, что МИД Израиля запретил журналисту «Известий» Никите Кулюхину посещать пресс-конференции главы ведомства Гидеона Саара для представителей иностранных СМИ. Официальную причину корреспонденту не назвали, однако Кулюхин предполагает, что это произошло из-за вопроса, который он недавно задал Саару. 4 марта журналист спросил у главы ведомства, почему Израиль уже несколько лет не осуждает то, что на Украине ставят памятники Бандере и Шухевичу, а также переименовывают в их честь улицы.

Ранее глава МИД Израиля пообещал проверить, восхваляют ли на Украине Бандеру.