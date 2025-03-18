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В правительстве Израиля не смогли ответить на вопрос о героизации Бандеры

В кабмине Израиля перенаправили в МИД вопрос о героизации Бандеры на Украине
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Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Официальный представитель правительства Израиля Дэвид Менцер заверил, что против журналистов не будут принимать меры из-за вопросов о восхвалении на Украине пособников нацистов времен Холокоста, передает РИА Новости.

«Это свободная страна, где журналистам не запрещают задавать вопросы... такого никогда не было... в этой стране...Свободная пресса является ключевой частью стандартов, которыми мы дорожим», — сказал Менцер.

На вопрос журналиста о таком восхвалении министр ответил, что у него «нет никакой дополнительной информации о Бандере», и пообещал передать вопрос в МИД.

16 марта стало известно, что МИД Израиля запретил журналисту «Известий» Никите Кулюхину посещать пресс-конференции главы ведомства Гидеона Саара для представителей иностранных СМИ. Официальную причину корреспонденту не назвали, однако Кулюхин предполагает, что это произошло из-за вопроса, который он недавно задал Саару. 4 марта журналист спросил у главы ведомства, почему Израиль уже несколько лет не осуждает то, что на Украине ставят памятники Бандере и Шухевичу, а также переименовывают в их честь улицы.

Ранее глава МИД Израиля пообещал проверить, восхваляют ли на Украине Бандеру.

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