В правительстве Израиля не смогли ответить на вопрос о героизации Бандеры

Официальный представитель правительства Израиля Дэвид Менцер заверил, что против журналистов не будут принимать меры из-за вопросов о восхвалении на Украине пособников нацистов времен Холокоста, передает РИА Новости.
«Это свободная страна, где журналистам не запрещают задавать вопросы... такого никогда не было... в этой стране...Свободная пресса является ключевой частью стандартов, которыми мы дорожим», — сказал Менцер.
На вопрос журналиста о таком восхвалении министр ответил, что у него «нет никакой дополнительной информации о Бандере», и пообещал передать вопрос в МИД.
16 марта стало известно, что МИД Израиля запретил журналисту «Известий» Никите Кулюхину посещать пресс-конференции главы ведомства Гидеона Саара для представителей иностранных СМИ. Официальную причину корреспонденту не назвали, однако Кулюхин предполагает, что это произошло из-за вопроса, который он недавно задал Саару. 4 марта журналист спросил у главы ведомства, почему Израиль уже несколько лет не осуждает то, что на Украине ставят памятники Бандере и Шухевичу, а также переименовывают в их честь улицы.