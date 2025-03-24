Французские и британские миротворцы в случае отправки на Украину будут выполнять функцию охраны главы государства Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он обратил внимание, что нынешний украинский лидер выступает категорически против прибытия в страну миротворцев ООН. По мнению законодателя, причина заключается в присутствии РФ и США в Совете Безопасности всемирной организации.

«В то же время британские и французские миротворцы будут, по сути, выполнять функцию охраны Зеленского и обещанных им стратегических объектов, которыми Зеленский хочет владеть <…> после окончания войны и раздела украинских активов», — подчеркнул парламентарий.

Дубинский уточнил, что разделом активов страны будут заниматься «победители и спонсоры» конфликта между Киевом и Москвой.

Как отметил депутат, именно для контроля над интересующими Зеленского объектами туда и планируют направить зарубежных миротворцев. При этом, если у кого-то возникнут вопросы по поводу легитимности их присутствия на соответствующих территориях, Киев начнет предъявлять «секретные протоколы и договоры».

22 марта газета Politico сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен организовать новую встречу в рамках так называемой «коалиции желающих». Одной из основных тем обсуждения на заседании станет отправка миротворцев на Украину.

Ранее в Великобритании высказались о сроках размещения миротворцев на Украине.