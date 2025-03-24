Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский депутат объяснил, зачем Зеленскому нужны миротворцы

Депутат Дубинский: миротворцы будут выполнять функцию личной охраны Зеленского
close
Johanna Geron/Reuters

Французские и британские миротворцы в случае отправки на Украину будут выполнять функцию охраны главы государства Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он обратил внимание, что нынешний украинский лидер выступает категорически против прибытия в страну миротворцев ООН. По мнению законодателя, причина заключается в присутствии РФ и США в Совете Безопасности всемирной организации.

«В то же время британские и французские миротворцы будут, по сути, выполнять функцию охраны Зеленского и обещанных им стратегических объектов, которыми Зеленский хочет владеть <…> после окончания войны и раздела украинских активов», — подчеркнул парламентарий.

Дубинский уточнил, что разделом активов страны будут заниматься «победители и спонсоры» конфликта между Киевом и Москвой.

Как отметил депутат, именно для контроля над интересующими Зеленского объектами туда и планируют направить зарубежных миротворцев. При этом, если у кого-то возникнут вопросы по поводу легитимности их присутствия на соответствующих территориях, Киев начнет предъявлять «секретные протоколы и договоры».

22 марта газета Politico сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен организовать новую встречу в рамках так называемой «коалиции желающих». Одной из основных тем обсуждения на заседании станет отправка миротворцев на Украину.

Ранее в Великобритании высказались о сроках размещения миротворцев на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами