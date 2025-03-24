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Вице-президент Вэнс поддержал слова Уиткоффа об Украине

Вэнс поддержал Уиткоффа на фоне критики его высказываний по Украине
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Matthias Schrader/AP

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заступился за спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, которого раскритиковали за резонансное интервью об Украине. Свои слова поддержки политик опубликовал в соцсети Х.

«Стив Уиткофф — отличный парень, делающий невероятную работу. Люди, которые его критикуют, злятся, что он преуспевает там, где они терпели неудачу на протяжении 40 лет. Оказывается, дипломатия во многом сводится к простому навыку: не быть идиотом», — написал Вэнс.

Уиткофф на прошлой неделе дал интервью журналисту Такеру Карслону, в котором заявил, что США не могут вечно давать деньги Киеву. Также спецпосланник позитивно высказался о президенте РФ Владимире Путине и допустил, что Украине придется уступить России территории.

Уиткофф заявил, что статус регионов, которые вошли в состав РФ, является центральным вопросом конфликта на Украине для США. Он отметил, что нельзя упускать из внимания референдумы, которые прошли на этих территориях. Кроме того, необходимо учитывать мнение жителей этих регионов, которые проголосовали за то, чтобы находиться под российским правом. При этом спецпосланник добавил, что важной частью переговоров является признание регионов международным сообществом, в том числе и Украиной.

Ранее в ЕС резко отреагировали на слова Уиткоффа о референдумах на бывшей территории Украины.

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