Партия Порошенко потребовала встречи с Зеленским из-за идеи отдать США украинские АЭС

Партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко требует от Владимира Зеленского срочно провести встречу с лидерами парламентских фракций для обсуждения вопроса о передаче США украинских атомных электростанций. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Ирина Геращенко.

«Украинцы узнают из западных СМИ, что еще из украинской собственности пообещал отдать Зеленский. Сначала минералы, теперь — атомные станции», — написала депутат.

Геращенко посоветовала Зеленскому ознакомиться с конституцией Украины, прежде чем вести подобные переговоры с США.

Идея передачи контроля над АЭС Украины американцам невыполнима, считают украинские энергетические эксперты. Об этом пишет The New York Times. Владимир Зеленский 20 марта сообщил, что в телефонном разговоре с Трампом обсуждался дальнейший статус Запорожской АЭС. Ранее в Киеве говорили, что хотят вернуть контроль над станцией, которая с 2022 года находится под контролем России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По данным The Washington Post, предложение администрации президента США Дональда Трампа взять под контроль АЭС на Украине застало Киев врасплох. Бывший заместитель министра энергетики Украины Алексей Рябчин заявил, что инфраструктура атомной энергетики не обсуждалась во время предыдущих переговоров о сделке по доступу США к полезным ископаемым.

Ранее стало известно, для чего США нужна Запорожская атомная электростанция.