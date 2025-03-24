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В МИД РФ высказались о политике Запада в отношении РФ

Захарова: идеологический блицкриг Запада в отношении России провалился
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Идеологический блицкриг Запада в отношении России провалился. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы этот удар выдержали. Они планировали блицкриг во всех смыслах этого слова. Я сейчас не буду говорить о театре военных действий, это не моя компетенция. Но что касается идеологического блицкрига — он планировался стопроцентно», — сказала дипломат.

До этого основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что возможное достижение мирного соглашения по украинскому кризису вряд ли изменит ситуацию с русофобией. По мнению музыканта, русофобия укоренились в политике ряда западных стран, в том числе США, Великобритании и Франции.

Постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что прошедшая в феврале Мюнхенская конференция по безопасности стала очередным рупором коллективного Запада, не признающего многополярность и суверенитет государств. Он подчеркнул, что в ходе заседания западники «пытались привлечь под знамена русофобии» даже независимые государства, партнеров России по БРИКС и ШОС.

Ранее стало известно, что в России запустят сайт «Русофобы».

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