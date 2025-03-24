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Эксперт объяснил, могут ли Эрдоган и Имамоглу пойти на сделку

Политолог Цуканов: сделка между Эрдоганом и Имамоглу возможна
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Presidential Press Service/AP

Член Российского совета по международным делам, консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов в интервью kp.ru порассуждал о том, может ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пойти на сделку со своим главным соперником, мэром Стамбула Экремом Имамоглу.

Издание напоминает, что спустя несколько дней после ареста Имамоглу на внутрипартийных выборах главной оппозиционной партии страны набрал 14,8 миллиона голосов.

«Теоретически Эрдоган и Имамоглу могут пойти на сделку — и оппозиционер получит более мягкие статьи в обмен на прекращение протестов. Однако с учетом того, что популярность Имамоглу приобретает угрожающие для Эрдогана размеры, вероятность такой договоренности значительно снижается», — сказал Цуканов.

Мэр Стамбула был задержан 19 марта. Его обвинили в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. На этом фоне курс турецкой лиры рекордно рухнул, основные соцсети и мессенджеры были заблокированы, а на улицах начались массовые акции протеста.

Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник Эрдогана. За несколько дней до ареста его диплом аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции сравнили арест мэра Стамбула с действиями итальянской мафии.

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