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В МИД РФ заявили, что переговоры в Эр-Рияде проходят за закрытыми дверьми

Захарова: переговоры в Эр-Рияде проходят за закрытыми дверьми
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Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Переговоры между экспертными группами РФ и США в Эр-Рияде проходят полностью за закрытыми дверьми. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в РЭУ имени Плеханова, ее цитирует РИА Новости.

«Они проходят по-настоящему за закрытыми дверьми, это означает, что даже протокольной съемки начала переговоров не было»‎, — сказала Захарова.

До этого сообщалось, что участники переговоров между Россией и США в Эр-Рияде сделали второй перерыв. Первый перерыв был объявлен примерно в 13:20 по московскому времени после почти трехчасовой консультации. Спустя примерно полтора часа делегации возобновили встречу.

От России за столом переговоров председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Со стороны США на встречу приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Ранее в Кремле оценили слова Трампа о контурах будущей сделки по Украине.

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