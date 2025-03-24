В Госдепе заявили, что США не должны отказываться от контактов с Россией

Представитель Госдепа Брюс: США нельзя отказываться от контактов с Россией

Представитель Госдепа Тэмми Брюс в эфире Fox news заявила, что США не могут пренебрегать диалогом с Россией.

«Для США... не поддерживать диалог с такой страной, как Россия, не имеет смысла», — заявила она.

По ее словам, Вашингтон не вел диалог с Москвой три года.

«Информационный обмен между двумя ядерными державами был на нуле», — отметила Брюс.

Чиновница добавила, что в рамках урегулирования украинского конфликта Вашингтон ведет переговоры и с Москвой, и с Киевом.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры с Россией и Украиной о мирном урегулировании продвигаются вперед, 21 марта у него состоялась пара «хороших разговоров» по данному вопросу. По его словам, Вашингтон продвигается вперед по России и Украине. Президент США категорически не согласился с утверждением, что Москва отвергла идею прекращения огня на Украине. Трамп подчеркнул, что в отношении России действуют «много санкций».

Ранее Келлог сообщил о непрямых переговорах Киева и Москвы в Эр-Рияде.