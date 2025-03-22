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Трамп рассказал о своих разговорах по урегулированию российско-украинского конфликта

Трамп провел 21 марта пару «хороших разговоров» об урегулировании на Украине
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Россией и Украиной о мирном урегулировании продвигаются вперед, что у него состоялась в пятницу, 21 марта, пара «хороших разговоров» по этому вопросу. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон продвигается вперед по России и Украине.

Президент США категорические не согласился с утверждением, что Москва отвергла идею прекращения огня на Украине. Трамп подчеркнул, что в отношении России действуют «много санкций».

До этого сообщалось, что техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде в воскресенье, 23 марта, за день до запланированной встречи с представителями России.

До этого руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс заявила, что госдепартамент США не будет называть имена участников американской делегации на переговорах с представителями России в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии.

Новый раунд переговоров между Россией и Соединенными Штатами по вопросам Украины пройдет 24 марта в Эр-Рияде.

Ранее Келлог сообщил о непрямых переговорах Киева и Москвы в Эр-Рияде.

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Переговоры о мире на Украине
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