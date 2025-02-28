Зеленского упрекнули за отсутствие костюма на встрече с Трампом

В США упрекнули Зеленского в несоблюдении дресс-кода

Во время визита Владимира Зеленского в США один из американских журналистов обратил внимание на несоответствие его одежды принятому протоколу, спросив о наличии у президента Украины делового костюма. Трансляция велась на YouTube.

Журналист объяснил свой вопрос недовольством части американской общественности по поводу, как они считают, недостаточного соблюдения Зеленским официального дресс-кода.

«Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль», — добавил собеседник Владимира Зеленского.

Президент Украины ответил утвердительно на вопрос о наличии у него соответствующего костюма.

Пресс-конференция президентов США и Украины в Белом доме была отменена после перепалки на их встрече в Овальном кабинете Белого дома. Американский лидер подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в Овальном кабинете и сможет вернуться, «когда будет готов к миру».

Ранее Лавров заявил, что Зеленский меняет свое мнение «чаще, чем зеленые майки».