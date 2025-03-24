Глава МИД Израиля обратил внимание на рост антисемитизма в Европе

Глава МИД Израиля Гидеон Саар во время совместных мероприятий с верховным представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Каей Каллас обратил внимание на усиление антисемитских настроений в Европе и призвал европейские власти активнее противостоять этой проблеме. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время совместного посещения мемориального комплекса Яд Вашем в Иерусалиме Саар заявил, что сейчас «древнее желание уничтожить еврейский народ стало сильнее» и превратилось в план действий врагов Израиля». Он отметил, что антисемитизм вновь распространился по всему миру, причинив огромные страдания, особенно в прошлом веке, а после событий 7 октября 2023 года его уровень в Европе тревожно вырос. Министр подчеркнул, что всплеск антисемитских настроений по всей Европе должен послужить серьезным предупреждением для правительств, лидеров и гражданского общества.

Саар отметил, что Израиль сталкивается с наибольшим количеством нападок среди всех стран. Он также осудил действия ряда государств, пытающихся через судебные иски лишить еврейское государство законного права на самооборону.

До этого газета Le Figaro писала, что во Франции несовершеннолетний напал посреди улицы на городского раввина. Инцидент произошел днем 22 марта, когда раввин Орлеана Арье Энгельберг возвращался из синагоги ​​в компании своего девятилетнего сына. Молодой человек стал снимать религиозного деятеля на видео, а затем ударил его по голове, укусил за плечо и оскорбил.

Ранее глава МИД Израиля пообещал проверить, восхваляют ли на Украине Бандеру.