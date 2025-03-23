Во Франции 16-летний подросток напал на городского раввина

Французского подростка задержали за нападение на раввина в Орлеане

Во Франции несовершеннолетний напал посреди улицы на городского раввина, пишет Le Figaro.

Инцидент произошел днем 22 марта, когда раввин Орлеана Арье Энгельберг возвращался из синагоги ​​в компании своего девятилетнего сына. Молодой человек стал снимать религиозного деятеля на видео, а затем ударил его по голове, укусил за плечо и оскорбил.

По словам очевидца нападения, злоумышленник с силой ударил жертву как минимум три или четыре раза.

«У него на шее было немного крови, он был в шоке, это было жестоко. Я сразу понял, что это антисемитизм, когда увидел, как нападавший пнул <...> шляпу раввина», — отметил свидетель.

Личность нападавшего была установлена, и тем же вечером 16-летнего подростка арестовали. Пострадавший пережил шок и сейчас находится дома.

Свою поддержку Арье Энгельбергу и его сыну уже выразил президент республики.

«Антисемитизм — это яд. Мы не поддадимся молчанию или бездействию», — написал Эммануэль Макрон в своем аккаунте в соцсети X.

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