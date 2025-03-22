Депутат Рады заявил, что Зеленский врет о неготовности уступить территории

Украинский лидер Владимир Зеленский врет, когда заявляет, что Украина не признает потерю занятых Россией территорий. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Насколько реалистичны заявления Зеленского о том, что Украина не признает потерю территорий? На мой взгляд, это очередное вранье ларечно-клоунского режима <…>. Зеленский — патологический врун», — написал он.

По словам Дубинского, любые заявления Зеленский делает лишь для того, чтобы поднять собственные рейтинги. Окончательное решение по отказу от территорий все равно будет прописано в мирном договоре.

До этого специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что статус регионов, которые вошли в состав России, является центральным вопросом конфликта на Украине для США. По его словам, диалог с Россией по данному вопросу проходит «позитивно».

Спецпосланник отметил, что также ключевой темой конфликта является признание регионов международным сообществом, в том числе Украиной.

Ранее экс-премьер Украины раскрыл, как Зеленский хочет удержаться у власти.