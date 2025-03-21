Орбан рассказал о возможных последствиях вступления Украины в ЕС

Орбан: принятие Украины в ЕС приведет к его экономическому краху

Поспешное принятие Украины в Европейский союз (ЕС) обернется экономическим крахом регионального содружества. Такое заявление в эфире радио Kossuth сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В ходе беседы с журналистами глава правительства подвел итоги саммита ЕС, который состоялся 20 марта. Он рассказал, что большинство участников мероприятия выступили за присоединение Украины к региональному содружеству.

«Но рано или поздно все поймут, что вступление Украины в ЕС на данном этапе означало бы его экономический крах», — сказал венгерский политик.

Орбан пояснил, что региональному содружеству придется выделить большое количество денег на поддержку Украины в случае предоставления ей статуса страны — члена. При этом у Брюсселя нет на это никаких средств.

По словам премьер-министра, именно по этой причине он отказался поддержать совместное заявление участников недавнего саммита ЕС. Всего за документ, в который были включены положения об ускоренном принятии Украины в региональное содружество и выделении миллиардов евро на оказание ей военной помощи, проголосовали представители 26 государств. Однако он так и не стал официальным, поэтому обсуждение соответствующих вопросов будет продолжено на саммите лидеров стран — членов Европейского союза в июне 2025 года.

Ранее в Венгрии сообщили о желании превратить Украину в буферную зону между РФ и ЕС.