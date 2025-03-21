Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан рассказал о возможных последствиях вступления Украины в ЕС

Орбан: принятие Украины в ЕС приведет к его экономическому краху
close
Global Look Press

Поспешное принятие Украины в Европейский союз (ЕС) обернется экономическим крахом регионального содружества. Такое заявление в эфире радио Kossuth сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В ходе беседы с журналистами глава правительства подвел итоги саммита ЕС, который состоялся 20 марта. Он рассказал, что большинство участников мероприятия выступили за присоединение Украины к региональному содружеству.

«Но рано или поздно все поймут, что вступление Украины в ЕС на данном этапе означало бы его экономический крах», — сказал венгерский политик.

Орбан пояснил, что региональному содружеству придется выделить большое количество денег на поддержку Украины в случае предоставления ей статуса страны — члена. При этом у Брюсселя нет на это никаких средств.

По словам премьер-министра, именно по этой причине он отказался поддержать совместное заявление участников недавнего саммита ЕС. Всего за документ, в который были включены положения об ускоренном принятии Украины в региональное содружество и выделении миллиардов евро на оказание ей военной помощи, проголосовали представители 26 государств. Однако он так и не стал официальным, поэтому обсуждение соответствующих вопросов будет продолжено на саммите лидеров стран — членов Европейского союза в июне 2025 года.

Ранее в Венгрии сообщили о желании превратить Украину в буферную зону между РФ и ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами