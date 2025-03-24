В Китае вступили в силу положения о применении закона по противодействию санкциям

В Китае вступил в силу закон по противодействию санкциям

Премьер Госсовета Китайской народной республики (КНР) Ли Цян приказал обнародовать положения о применении закона КНР по противодействию санкциям других стран. Документ появился на сайте правительства Китая.

В документе говорится, что работа по противодействию санкциям реализует общую концепцию национальной безопасности, «защищает суверенитет, безопасность и интересы развития страны, а также защищает законные права и интересы граждан и организаций КНР».

14 марта Россия, Китай и Иран выступили за отмену всех незаконных санкций, заявил на встрече в Пекине заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Замглавы МИД РФ также отметил, что Россия, КНР и Иран провели углубленный обмен мнениями, уделив особое внимание вопросам мира и отмены санкций.

Встреча представителей России, Китая и Ирана по иранскому ядерному вопросу прошла под председательством заместителя китайского министра иностранных дел Ма Чжаосюя. Помимо ядерной проблематики стороны обсудили пути отмены западных санкций против Ирана, а также сотрудничество Тегерана, Москвы и Пекина в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее Китай расширил ограничения против оборонных компаний США.