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В Лондоне пройдут новые переговоры «коалиции желающих» помочь Украине

Politico: «коалиция желающих» обсудит миротворческую миссию на Украине
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Frank Augstein/AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер созывает новую встречу «коалиции желающих», на которой будет обсуждаться миротворческая миссия на Украине. Об этом сообщила газета Politico.

«Представители «коалиции желающих», как ее назвал премьер-министр Великобритании, снова встретятся в штаб-квартире в Нортвуде, где в этот четверг военные планировщики провели предварительные переговоры о том, как мобилизовать силы в случае прекращения огня на Украине», — говорится в материале.

Встреча запланирована на следующую неделю и продлится три дня.

Стармер подтвердил эти планы в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Антонио Костой, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и лидерами Турции, Норвегии и Исландии. Он обещает провести более предметные переговоры по обеспечению соблюдения режима прекращения огня на Украине.

Представитель Даунинг-стрит заявил Politico, что состоявшееся на этой неделе заседание «еще раз убедило его в важности обеспечения коалиции необходимыми планами на случай любых непредвиденных обстоятельств».

Накануне сообщалось, что техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде 23 марта за день до запланированной встречи с представителями РФ.

Ранее Уиткофф раскрыл подробности контактов между Трампом и Путиным.

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Переговоры о мире на Украине
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