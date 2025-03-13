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Лавров заявил, что администрация Трампа не даст Европе обвести себя вокруг пальца

Лавров: России нужен мир, опирающийся на устранение причин конфликта на Украине
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Сергей Гунеев/РИА Новости

России нужен постоянный и устойчивый мир, который будет опираться на устранение первопричин конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, чьи слова приводит RT.

Говоря о перемирии, глава МИД напомнил о Минских соглашениях и Стамбульских договоренностях. По его словам, каждый раз после договоренностей выяснялось, что Москву обманывали. Украина врала при поддержке своих союзников в Европе, отметил Лавров.

Если европейцы хотят обвести Штаты вокруг пальца — администрация Трампа разберется, уверен министр.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Президент России Владимир Путин может дать оценку предложению о перемирии уже 13 марта.

Ранее Захарова указала на осведомленность команды Трампа о происходящем на Украине.

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