Вэнс рассказал о «безразличии» Трампа относительно позиции Европы по Гренландии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президенту Дональду Трампу «безразлично», что европейцы «кричат» Вашингтону относительно планов присоединения Гренландии. Его слова приводит Fox News.

Вэнс заявил, что Дания, которой принадлежит Гренландия, «не делает свою работу» и «не выглядит хорошим союзником».

«Надо спрашивать себя, как нам решать эту проблему в интересах национальной безопасности. Если это означает, что у нас должен быть больший территориальный интерес в Гренландии — это то, что президент Трамп планирует делать. Потому что ему безразлично, что нам кричат европейцы — ему прежде всего важно, что в интересах американских граждан», — сказал он.

13 марта газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации Белого дома, писала, что президент США Дональд Трамп рассматривает территориальную экспансию как ключевой элемент своего политического наследия и продолжает активно продвигать эту идею, несмотря на сопротивление со стороны других стран. Издание отмечает, что администрация Белого дома не исключает военные сценарии для приобретения Гренландии.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что жена вице-президента США Уша Вэнс посетит Гренландию.