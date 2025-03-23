Жена вице-президента США Уша Вэнс посетит Гренландию

Американская делегация, в которую войдет супруга вице-президента США Уша Вэнс, посетит Гренландию 27-29 марта. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Уша Вэнс побывает в Гренландии вместе с сыном. Они посетят исторические места, а также узнают о гренландском наследии. Американская делегация также планирует посетить гонки на собачьих упряжках.

Источники издания The New York Times подчеркивают, что в делегацию также войдут помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и американский министр энергетики Крис Райт. Они планируют посетить американскую военную базу.

15 марта сообщалось, что на фоне обсуждений возможной аннексии Гренландии со стороны США, инициированной Дональдом Трампом, на острове прошли массовые протесты.

13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что присоединение Гренландии к американской территории случится, поскольку это необходимо для международной безопасности.

Ранее в Дании прокомментировали вопрос о возможном присоединении Гренландии к США.