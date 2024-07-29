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Конституционный суд Грузии объединит три иска против закона об иноагентах

Судья Турава: три иска против закона об иноагентах в Грузии будут объединены

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Shutterstock

Конституционный суд Грузии объединит иски о запрете закона об иноагентах, поданные президентом страны, депутатами и неправительственными организациями. Об этом со ссылкой на председателя суда Мераба Турава сообщает ТАСС.

«Иски президента Грузии и неправительственных организаций были уже были объединены в одно делопроизводство. Теперь к ним добавится иск членов парламента», — сказал Турава.

Перед этим президент Грузии Саломе Зурабишвили, около 120 неправительственных организаций и 38 оппозиционных депутатов подали в Конституционный суд иски с требованием приостановить действие закона об иноагентах и в дальнейшем упразднить его.

Речь идет о законе, принятом парламентом Грузии 14 мая. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

За принятие закона проголосовали 84 депутата, против — 30, еще 58 воздержались.

В США и Евросоюзе выразили явное недовольство законом вплоть до обещаний о пересмотре отношений с Грузией.

Ранее в Грузии назвали Запад «врагом страны».

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Закон об иноагентах в Грузии
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