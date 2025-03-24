Профессор Миршаймер счел, что вопрос прочного мира на Украине стал приоритетным

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что идея о достижении прочного мира на Украине гораздо важнее обсуждения соглашения о прекращении огня в вакууме. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Он считает «абсолютно бессмысленной» идею о том, что Украина сможет отстоять или даже отвоевать территории, поскольку Россия двигается «как каток». По словам профессора, Владимир Зеленский не заинтересован в прекращении огня по объектам инфраструктуры, поэтому всячески уклоняется от данной инициативы.

«Само по себе прекращение огня не имеет большого смысла. Об этом вечно говорят СМИ, потому что им нужно о чем-то говорить. Гораздо важнее, получим ли мы крепкое мирное соглашение. Для этого нужно считаться с требованиями России», — сказал Миршаймер.

До этого газета The Hill писала, что после телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа начался процесс прекращения огня в конфликте на Украине и «перекройка ее границ», однако Британия и Евросоюз намерены продолжать оказывать поддержку Киеву по своим скрытым мотивам.

Ранее в Совфеде заявили, что США не намерены «бросать» Украину.