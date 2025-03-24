Названо время начала переговоров России и США в Саудовской Аравии

ТАСС: переговоры России и США в Эр-Рияде начнутся в 10:00 по московскому времени

Российско-американские переговоры по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде начнутся в 10:00 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что встреча пройдет в гостинице The Ritz-Carlton. Россию представит председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

В состав делегации США вошли директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Переговоры Украины и США в Эр-Рияде состоялись 23 марта. Они с перерывом длились пять часов. На них, как сообщали в украинской делегации, речь шла в том числе о предложениях по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с представителями США «достаточно полезным».

Украину во время консультаций с США представляли глава офиса президента страны Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, замглавы офиса Зеленского Павел Палиса, а также экс-начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. Умеров отметил, что делегация «выполняет задание» Зеленского по приближению «достойного мира» и обеспечению безопасности страны.

Ранее в офисе Зеленского ответили на вопрос о встрече делегаций Украины и РФ в Эр-Рияде.