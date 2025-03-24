Маск ответил на обвинение в предательстве Украины Трампом

Мир является правильным выбором для США и Украины. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

Таким образом Маск ответил на публикацию одного из пользователей, который обвинил президента США Дональда Трампа в предательстве Украины.

«Мы оглянемся на это через несколько лет и поймем, что мир был правильным выбором для Украины и Америки. Запомните мои слова», — заявил Маск.

До этого бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что Украине нужно как можно скорее соглашаться на мир с Россией. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский продолжает отрицать территориальные уступки, намекая, что Украина попытается в дальнейшем вернуть утраченные территории.

Переговоры Украины и США в Эр-Рияде состоялись 23 марта. Речь на них, как сообщала украинская сторона, шла в том числе о предложениях по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Президент Украины назвал разговор с представителями США «достаточно полезным».

Ранее депутат Рады заявил, что Зеленского отстранили от переговоров Украины и США.