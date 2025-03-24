Депутат Рады сообщил, что Зеленского отстранили от переговоров Украины и США

Владимира Зеленского вновь не допустили к участию в переговорах Украины и США, а его внешний вид вызывает опасения. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Зеленский рассказывает, как у них все отлично на переговорах. Но, скорее, все наоборот. Выглядит он плохо. По традиции — сидел в соседнем отеле, даже на техническую встречу не попал», — отметил Дубинский.

По его словам, украинская делегация не принимала решений, а американская сторона лишь указывала, «где ставить подписи».

Переговоры Украины и США в Эр-Рияде состоялись в воскресенье, 23 марта. Они с перерывом длились пять часов. На них, как сообщали в украинской делегации, речь шла в том числе о предложениях по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Президент Украины назвал разговор с представителями США «достаточно полезным».

Украинскую сторону во время консультаций с США представляли глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, замглавы офиса Зеленского Павел Палиса. По данным РИА Новости, в группу также вошел экс-начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. Глава оборонного ведомства говорил о том, что делегация «выполняет задание» президента Владимира Зеленского по приближению «достойного мира» и обеспечению безопасности страны. Тем временем в столицу Саудовской Аравии уже прибыла российская делегация. Она встретится с американцами утром 24 марта.

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