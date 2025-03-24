Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады сообщил, что Зеленского отстранили от переговоров Украины и США

Депутат Рады Дубинский: Зеленского не допустили до переговоров США и Украины
close
Efrem Lukatsky/AP

Владимира Зеленского вновь не допустили к участию в переговорах Украины и США, а его внешний вид вызывает опасения. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Зеленский рассказывает, как у них все отлично на переговорах. Но, скорее, все наоборот. Выглядит он плохо. По традиции — сидел в соседнем отеле, даже на техническую встречу не попал», — отметил Дубинский.

По его словам, украинская делегация не принимала решений, а американская сторона лишь указывала, «где ставить подписи».

Переговоры Украины и США в Эр-Рияде состоялись в воскресенье, 23 марта. Они с перерывом длились пять часов. На них, как сообщали в украинской делегации, речь шла в том числе о предложениях по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Президент Украины назвал разговор с представителями США «достаточно полезным».

Украинскую сторону во время консультаций с США представляли глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, замглавы офиса Зеленского Павел Палиса. По данным РИА Новости, в группу также вошел экс-начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. Глава оборонного ведомства говорил о том, что делегация «выполняет задание» президента Владимира Зеленского по приближению «достойного мира» и обеспечению безопасности страны. Тем временем в столицу Саудовской Аравии уже прибыла российская делегация. Она встретится с американцами утром 24 марта.

Ранее политолог заявил об угрозе госпереворота на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами