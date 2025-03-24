Американский аналитик считает, что Украине нужно скорее соглашаться на мир

Аналитик Дэвис: никто не гарантирует, что Зеленский переживет заключение мира

Украине нужно как можно скорее соглашаться на мир с Россией. Такое мнение высказал бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube, передает РИА Новости.

«... сделку надо заключать сейчас, пока не поздно», — считает Дэвис, отметив, что возможности для заключения мирной сделки все еще есть.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский продолжает отрицать территориальные уступки, намекая, что Украина попытается в дальнейшем вернуть утраченные территории.

«Но даже если он согласится, никто не может ему гарантировать, что он переживет это. У Москвы также есть вопрос по легитимности Зеленского <…> Время явно не на его стороне», — заключил он.

Переговоры Украины и США в Эр-Рияде состоялись 23 марта. Речь на них, как сообщала украинская сторона, шла в том числе о предложениях по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Президент Украины назвал разговор с представителями США «достаточно полезным».

Ранее депутат Рады заявил, что Зеленского отстранили от переговоров Украины и США.