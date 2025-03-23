В Совфеде заявили, что США не намерены «бросать» Украину

Пушков: США не бросят Украину, но хотят заставить Киев приступить к переговорам

Глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты не намерены бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта, побудив или заставив Киев пойти на мирное соглашение. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя интервью спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа консервативному журналисту Такеру Карлсону.

Он указал на заявление представителя Трампа о том, что странам Европы нужно перестать настраивать Владимира Зеленского против мирного урегулирования, тем самым давая понять, что помощь будет поступать безо всяких условий. Уиткофф считает, что помощь Киеву должна сопровождаться шагами к мирному решению конфликта.

«США не намерены бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта и побудить ее - или заставить, если потребуется, пойти на мирное урегулирование. <…> Это и есть главная мотивация т.н. плана Трампа. При этом США нацелены на достижение договоренности о прекращении огня до 20 апреля», — написал Пушков.

До этого специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что статус регионов, которые вошли в состав России, является центральным вопросом конфликта на Украине для США. По его словам, диалог с Россией по данному вопросу проходит «позитивно».

Спецпосланник отметил, что также ключевой темой конфликта является признание регионов международным сообществом, в том числе Украиной.

Ранее в Раде призвали к радикальным мерам в отношении Зеленского после интервью Уиткоффа.