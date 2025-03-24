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В Госдуме оценили планы премьера Британии по «сдерживанию» России

Депутат Ивлев: план Стармера по сдерживанию РФ – проявление агрессивной сущности
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Alastair Grant/Reuters

Призыв премьер-министра Великобритании Кира Стармера подготовить план по сдерживанию России после завершения конфликта на Украине является проявлением «агрессивной сущности» Соединенного Королевства и страхом остаться у разбитого корыта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Государственной думы по контролю Леонид Ивлев.

«Хоть тушкой, хоть чучелом Стармер пытается влезть в мировую политику, боясь остаться у разбитого корыта, однако агрессивная британская сущность вместо мирных инициатив постоянно приводит его к синтезу аналога новой Антанты и нового Тройственного союза в Европе», — сказал Ивлев.

Парламентарий указал, что прикрываясь миротворческой терминологией, создаваемая в Европе коалиция уже направлена против России, а так называемые миротворцы не будут отличаться от наемников из стран НАТО, которые являются для ВС РФ законной целью.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал европейские страны разработать план по обеспечению сдерживания России после вероятного заключения мирного соглашения между РФ и Украиной. Стармер считает, что отсутствие гарантий безопасности оставит Украину беззащитной, а Европа, по его словам, должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий.

Ранее в Совфеде заявили, что США не намерены «бросать» Украину.

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