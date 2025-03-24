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Аудит силового блока США со стороны Маска назвали прецедентом

Эксперт Степанов назвал прецедентом аудит силового блока США со стороны Маска
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Инструменты, разработанные Департаментом государственной эффективности под руководством Илона Маска, фактически охватывают весь силовой блок США, включая Пентагон, что представляет собой уникальный прецедент. Такую точку зрения в интервью ТАСС высказал военный эксперт и программный директор Академии политических наук Александр Степанов.

«Запуск механизмов проверки высокопоставленных должностных лиц, включая полиграф, является важным моментом. Это свидетельствует о том, что инструменты Департамента государственной эффективности, возглавляемого Маском, охватывают весь силовой блок, включая ключевые структуры, такие как Пентагон», — отметил Степанов.

Он добавил, что подобная инициатива является прецедентом, который может привести к масштабному аудиту и трансформации силовых структур с целью повышения их эффективности и лояльности к действующей администрации.

Эксперт также подчеркнул, что технологические лидеры постепенно берут на себя контроль над силовым блоком, взаимодействуя с высокопоставленными чиновниками и проводя оценку лояльности отдельных офицеров.

Степанов отметил, что Маску был предоставлен доступ к высокосекретной информации о военных планах Пентагона, что указывает на новую практику военно-гражданской интеграции, в рамках которой руководители крупных технологических компаний вовлечены в стратегическое планирование.

Маск, который отвечает за оптимизацию работы федерального правительства, посетил Пентагон 21 марта для обсуждения вопросов сокращения расходов и внедрения инновационных решений. Однако его визит стал предметом споров еще до начала, когда The New York Times сообщила о том, что Маск получил доступ к секретной информации о планах Пентагона на случай возможного конфликта с Китаем. В ответ на это, как сообщило агентство Bloomberg, Пентагон инициировал расследование, включая проверку с использованием полиграфа, чтобы выявить виновных в утечке информации.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне начались скандалы вокруг Маска и секретных данных.

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