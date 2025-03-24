Аудит силового блока США со стороны Маска назвали прецедентом

Инструменты, разработанные Департаментом государственной эффективности под руководством Илона Маска, фактически охватывают весь силовой блок США, включая Пентагон, что представляет собой уникальный прецедент. Такую точку зрения в интервью ТАСС высказал военный эксперт и программный директор Академии политических наук Александр Степанов.

«Запуск механизмов проверки высокопоставленных должностных лиц, включая полиграф, является важным моментом. Это свидетельствует о том, что инструменты Департамента государственной эффективности, возглавляемого Маском, охватывают весь силовой блок, включая ключевые структуры, такие как Пентагон», — отметил Степанов.

Он добавил, что подобная инициатива является прецедентом, который может привести к масштабному аудиту и трансформации силовых структур с целью повышения их эффективности и лояльности к действующей администрации.

Эксперт также подчеркнул, что технологические лидеры постепенно берут на себя контроль над силовым блоком, взаимодействуя с высокопоставленными чиновниками и проводя оценку лояльности отдельных офицеров.

Степанов отметил, что Маску был предоставлен доступ к высокосекретной информации о военных планах Пентагона, что указывает на новую практику военно-гражданской интеграции, в рамках которой руководители крупных технологических компаний вовлечены в стратегическое планирование.

Маск, который отвечает за оптимизацию работы федерального правительства, посетил Пентагон 21 марта для обсуждения вопросов сокращения расходов и внедрения инновационных решений. Однако его визит стал предметом споров еще до начала, когда The New York Times сообщила о том, что Маск получил доступ к секретной информации о планах Пентагона на случай возможного конфликта с Китаем. В ответ на это, как сообщило агентство Bloomberg, Пентагон инициировал расследование, включая проверку с использованием полиграфа, чтобы выявить виновных в утечке информации.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне начались скандалы вокруг Маска и секретных данных.