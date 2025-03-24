Депардье предстанет перед судом в Париже по обвинениям в домогательствах

Le Temps: суд по делу актера Жерара Депардье пройдет в Париже 24 и 25 марта

Французский актер Жерар Депардье предстанет перед судом в Париже 24–25 марта по обвинениям в сексуальных домогательствах на съемках фильма «Зеленые волны». Об этом сообщает газета Le Temps.

Процесс был перенесен с октября 2024 года из-за состояния здоровья актера.

Две женщины — 53-летняя декоратор Амели и 33-летняя помощница режиссера (имя не раскрыто) — обвинили Депардье в инцидентах, произошедших в сентябре 2021 года.

Адвокаты актера добились переноса слушаний, сославшись на медицинские показания.

«Депардье категорически отрицает все обвинения, называя их ложными», — заявили его представители.

Параллельно во Франции рассматриваются другие иски о домогательствах с участием актера.

24 февраля сообщалось, что на Жерара Депардье завели дело во Франции. Утверждается, что 76-летний Депардье стал фигурантом расследования о мошенничестве с налогами с отягчающими обстоятельствами.

Депардье получил российское гражданство в начале января 2013 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее мошенники оформили два микрозайма на Жерара Депардье.