Депардье предстанет перед судом в Париже по обвинениям в домогательствах

Французский актер Жерар Депардье предстанет перед судом в Париже 24–25 марта по обвинениям в сексуальных домогательствах на съемках фильма «Зеленые волны». Об этом сообщает газета Le Temps.
Процесс был перенесен с октября 2024 года из-за состояния здоровья актера.
Две женщины — 53-летняя декоратор Амели и 33-летняя помощница режиссера (имя не раскрыто) — обвинили Депардье в инцидентах, произошедших в сентябре 2021 года.
Адвокаты актера добились переноса слушаний, сославшись на медицинские показания.
«Депардье категорически отрицает все обвинения, называя их ложными», — заявили его представители.
Параллельно во Франции рассматриваются другие иски о домогательствах с участием актера.
24 февраля сообщалось, что на Жерара Депардье завели дело во Франции. Утверждается, что 76-летний Депардье стал фигурантом расследования о мошенничестве с налогами с отягчающими обстоятельствами.
Депардье получил российское гражданство в начале января 2013 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Ранее мошенники оформили два микрозайма на Жерара Депардье.