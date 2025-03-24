Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депардье предстанет перед судом в Париже по обвинениям в домогательствах

Le Temps: суд по делу актера Жерара Депардье пройдет в Париже 24 и 25 марта
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Французский актер Жерар Депардье предстанет перед судом в Париже 24–25 марта по обвинениям в сексуальных домогательствах на съемках фильма «Зеленые волны». Об этом сообщает газета Le Temps.

Процесс был перенесен с октября 2024 года из-за состояния здоровья актера.

Две женщины — 53-летняя декоратор Амели и 33-летняя помощница режиссера (имя не раскрыто) — обвинили Депардье в инцидентах, произошедших в сентябре 2021 года.

Адвокаты актера добились переноса слушаний, сославшись на медицинские показания.

«Депардье категорически отрицает все обвинения, называя их ложными», — заявили его представители.

Параллельно во Франции рассматриваются другие иски о домогательствах с участием актера.

24 февраля сообщалось, что на Жерара Депардье завели дело во Франции. Утверждается, что 76-летний Депардье стал фигурантом расследования о мошенничестве с налогами с отягчающими обстоятельствами.

Депардье получил российское гражданство в начале января 2013 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее мошенники оформили два микрозайма на Жерара Депардье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами