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На Жерара Депардье завели дело

Актер Жерар Депардье стал фигурантом дела о мошенничестве с налогами
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На французского актера с российским гражданством Жерара Депардье завели дело во Франции. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Утверждается, что 76-летний Депардье стал фигурантом расследования о мошенничестве с налогами с отягчающими обстоятельствами.

В 2024 году прокуратура Парижа начала расследование в отношении актера, которого обвиняли в сексуальном насилии. В защиту Депардье выступили 50 деятелей культуры Франции. Слушания по этому делу назначены на март 2025 года.

Судьи также назначили «медицинскую экспертизу» актера, который не присутствовал на слушаниях в октябре 2024 года по состоянию здоровья.

Актер Жерар Депардье получил российское гражданство в начале января 2013 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее политическую речь голливудской звезды прервали на вручении кинопремии.

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