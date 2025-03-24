Американский аналитик Скотт Риттер заявил, что действия Украины противоречат их публичным заявлениям о поддержке мирного разрешения конфликта и лишь усугубляют ситуацию. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Риттер напомнил, что Украина начала конфликт в 2022 году, не воспользовалась возможностями для мирного урегулирования и стала марионеткой Запада в противостоянии с Россией. Он также отметил атаки украинских дронов на российскую инфраструктуру и указал на нелогичность действий Киева.

«Украина не намерена соблюдать режим прекращения огня. Надеюсь, что администрация Трампа это понимает», — добавил он.

23 марта советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что американская и российская стороны на переговорах в Саудовской Аравии обсудят прекращение огня между Москвой и Киевом на Черном море, так как такая мера позитивно скажется на торговле.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Соединенные Штаты в начале пути по вопросу прекращения огня на Украине.

Ранее в Совфеде заявили, что США не намерены «бросать» Украину.