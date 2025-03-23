В Белом доме рассказали о необходимости прекращения огня на Черном море

Американская и российская стороны на переговорах в Саудовской Аравии обсудят прекращение огня между Москвой и Киевом на Черном море, так как такая мера позитивно скажется на торговле. Об этом CBS News рассказал советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
Он подчеркнул, что в рамках переговоров будет обсуждаться прекращение огня, чтобы обе стороны могли перевозить зерно и топливо, а также начать торговлю в Черном море.
Уолтц добавил, что в будущем ожидается обсуждение других аспектов урегулирования конфликта.
Советник президента США считает, что Москва и Киев гораздо ближе к решению конфликта, чем когда-либо ранее.
До этого украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил о начале встречи в Эр-Рияде с американской делегацией.
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что 23 марта в Эр-Рияде Вашингтон планирует провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в Эр-Рияде. Он объяснил, что делегации Москвы и Киева будут находиться в разных комнатах, а условия каждой стороны будут выслушивать представители США.
Ранее в США назвали вероятный срок перемирия на Украине.