В британской армии не поддержали планы Стармера по отправке войск на Украину

Планы премьер-министра Великобритании Киры Стармера по развертыванию миротворческой «коалиции желающих» на Украине названы «политическим театром». Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на высокопоставленные военные источники.

«Нет четких целей, стратегии или понимания, как коалиция будет действовать. Стармер поторопился с заявлениями о высадке войск, не проработав детали», — заявил один из собеседников издания.

По его словам, акцент сместился на авиацию и флот, так как их проще задействовать без размещения сил на территории Украины.

Источники отметили, что ни США, ни Россия не поддерживают инициативу.

«Миссия не имеет легитимности. Как она будет снабжаться? Каковы правила ведения боевых действий? Никто этого не знает», — добавил военный эксперт.

22 марта газета Politico писала, что Стармер созывает новую встречу «коалиции желающих», на которой будет обсуждаться миротворческая миссия на Украине.

Ранее премьер Британии рассказал о своем отношении к Путину.