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Премьер Британии рассказал о своем отношении к Путину

Премьер Британии Стармер заявил, что не доверяет Путину по конфликту на Украине
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Claudia Greco/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не доверяет российскому лидеру Владимиру Путину в вопросе конфликта на Украине. Его слова приводит The New York Times.

По его утверждению Стармера, президент России якобы будет настаивать на том, чтобы «Украина оставалась беззащитной после заключения соглашения».

Он также рассказал, что Британия сталкивается с препятствиями «на всех фронтах», однако, несмотря на дипломатическую неопределенность, у Лондона нет выхода, кроме как быть впереди всех.

«Если мы будем двигаться в темпе самых осторожных, то мы будем двигаться очень медленно и не окажемся на той позиции, на которой нам нужно быть», — сказал Стармер.

До этого газета The Hill писала, что после телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа начался процесс прекращения огня в конфликте на Украине и «перекройка ее границ», однако Британия и Евросоюз намерены продолжать оказывать поддержку Киеву по своим скрытым мотивам.

Ранее американские аналитики обеспокоились словами Суркова о пределах расширения России.

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