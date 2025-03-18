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Глава Еврокомиссии поддержала Данию после притязаний США на Гренландию

Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС будет защищать территориальную целостность Дании
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Marko Djurica/Reuters

Евросоюз будет защищать территориальную целостность Дании. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне заявлений США о планах установить контроль над Гренландией, пишет РИА Новости.

«Всем жителям Гренландии и Дании в целом я хочу четко заявить, что Европа всегда будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность», — подчеркнула она.

Фон дер Ляйен добавила, что Вашингтон переключает свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион.

13 марта газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации Белого дома, писала, что президент США Дональд Трамп рассматривает территориальную экспансию как ключевой элемент своего политического наследия и продолжает активно продвигать эту идею, несмотря на сопротивление со стороны других стран. Издание отмечает, что администрация Белого дома не исключает военные сценарии для приобретения Гренландии.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Гренландии прошли демонстрации против Трампа.

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