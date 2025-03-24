Выдворенный из США посол ЮАР заявил, что горд своим статусом нон грата

Посол ЮАР в США: я буду с гордостью нести свой статус нон грата

Выдворенный из Соединенных Штатов посол ЮАР Эмрахим Расул заявил, что будет гордиться своим статусом нон грата. Об этом сообщает РИА Новости.

Прибывшего на родину Расула в аэропорту Кейптауна сотни сторонников встретили как героя.

Выступая перед толпой, дипломат заявил, что объявление персоной нон грата призвано унизить его. Но, встретив такой теплый прием на родине, отметил Расул, он будет носить свой статус персоны нон грата как знак достоинства.

Посол подчеркнул, что он не выбирал возвращаться домой, но вернулся в Южно-Африканскую Республику без сожалений.

15 марта американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США объявили персоной нон грата посла Южно-Африканской Республики в Вашингтоне Расула. Рубио назвал дипломата «расистски настроенным политиком». Он также обвинил южноафриканского дипломата в ненависти к Соединенным Штатам и президенту страны Дональду Трампу.

Ранее Рубио обвинил ЮАР в совершении «очень плохих вещей».