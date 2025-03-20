Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал Мерца «фрицем» и сравнил его с Геббельсом

Медведев: будущий канцлер ФРГ Мерц врет о России, как Геббельс
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова главы блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца об «агрессивной войне» России в Европе. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

«Еще ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс. Плохо начинаешь, Фриц! И, надеюсь, также закончишь…» — написал он.

Медведев напомнил, что агрессивную войну вела именно нацистская Германия против СССР.

До этого глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Мерц производит «странное впечатление» на фоне политики США. По мнению сенатора, из слов политика может следовать, что «Мерц готовится воевать с Россией».

Незадолго до этого Мерц, выступая в Бундестаге, который, как ожидается, вскоре утвердит его в должности федерального канцлера, назвал украинский конфликт «агрессивной войной» России против Европы. Таким образом он говорит о необходимости продолжать милитаризацию Европы.

Ранее Мерц сообщил о растущих расходах на оборону в Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами