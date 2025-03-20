Медведев назвал Мерца «фрицем» и сравнил его с Геббельсом

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова главы блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца об «агрессивной войне» России в Европе. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

«Еще ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс. Плохо начинаешь, Фриц! И, надеюсь, также закончишь…» — написал он.

Медведев напомнил, что агрессивную войну вела именно нацистская Германия против СССР.

До этого глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Мерц производит «странное впечатление» на фоне политики США. По мнению сенатора, из слов политика может следовать, что «Мерц готовится воевать с Россией».

Незадолго до этого Мерц, выступая в Бундестаге, который, как ожидается, вскоре утвердит его в должности федерального канцлера, назвал украинский конфликт «агрессивной войной» России против Европы. Таким образом он говорит о необходимости продолжать милитаризацию Европы.

Ранее Мерц сообщил о растущих расходах на оборону в Германии.