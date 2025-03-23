Премьер Канады назвал условие для начала диалога с Трампом

Карни готов начать диалог с Трампом, если тот признает суверенитет Канады

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что готов начать переговоры с президентом США Дональдом Трампом по различным вопросам, но при условии, что глава американской администрации признает канадский суверенитет. Об этом сообщает ТАСС.

Карни подчеркнул, что Трамп должен заявить о суверенитете Канады и принять его, прежде чем начнется более широкая дискуссия между Оттавой и Вашингтоном.

До этого министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава запускает рекламную кампанию против американских пошлин в 12 прореспубликанских штатах.

11 марта американский лидер Дональд Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США для полного решения вопроса о взаимных торговых пошлинах.

Такое заявление он сделал на фоне того, что Канада установила пошлины в 25% на электричество, поступающее в США. Помимо этого, Трамп призвал немедленно отменить фермерский тариф в размере 250–390% на различные молочные продукты США, поскольку он является «возмутительным».

Ранее в США рассказали, зачем Трамп хочет увеличить территорию Америки.