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В Иране заявили о неэффективности давления Запада в ядерном вопросе

ОАЭИ: давление Запада на Иран в ядерном вопросе оказалось неэффективным
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Shutterstock

Давление стран Запада на Иран в ядерном вопросе оказалось неэффективным и может возыметь обратный результат. Об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди, передает РИА Новости.

«15 отчетов МАГАТЭ... показали, что Иран выполняет свои обязательства [по Совместному всеобъемлющему плану действий]. Исламская Республика Иран стойко и твердо отстаивает свои права», — сказал представитель ОАЭИ.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что ядерная сделка в своей нынешней форме не подлежит возобновлению. По его словам, продолжение реализации соглашения не пойдет на пользу республике.

Совместный всеобъемлющий план действий — это соглашение, которое было подписано 14 июля 2015 года в Вене Исламской Республикой Иран и группой стран в составе Великобритании, США, России, а также Франции, Китая и Германии.

Основные положения договора включают взаимные обязательства сторон, среди которых — Иран обязуется в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67%, а также поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, который бы не превышал 300 килограммов. Кроме того, Иран обязуется не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду (более 130 тонн) и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

Ранее в Кремле высказались о ядерной программе Ирана.

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