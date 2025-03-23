В Иране отказались возобновлять ядерную сделку

МИД Ирана: СВПД в своей нынешней форме не подлежит возобновлению

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, или ядерная сделка) в своей нынешней форме не подлежит возобновлению. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству Khabar-e Online.

«[Возобновление] не пойдет нам на пользу, поскольку мы [достигли] значительного развития в ядерной сфере и больше не можем вернуться к условиям СВПД», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Совместный всеобъемлющий план действий — это соглашение, которое было подписано 14 июля 2015 года в Вене Исламской Республикой Иран и группой стран в составе Великобритании, США, России, а также Франции, Китая и Германии.

Основные положения договора включают взаимные обязательства сторон, среди которых — Иран обязуется в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67%, а также поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, который бы не превышал 300 килограммов. Кроме того, Иран обязуется не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду (более 130 тонн) и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен либо заключить соглашение с Вашингтоном, либо в ближайшее время столкнуться с последствиями. Глава Белого дома отметил, что между Штатами и Ираном сложилась напряженная ситуация, и очень скоро должно что-то произойти.

19 марта портал Axios сообщил, что Трамп дал Ирану два месяца на заключение нового соглашения по иранской ядерной программе. По данным издания, глава Белого дома направил верховному лидеру республики Али Хаменеи письмо, в котором указал на данное решение.

Ранее в Иране ответили на угрозы со стороны США.